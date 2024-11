Nord-coreenii nu au intrat în luptă, dar reprezintă deja marea problemă a Kievului. Zelenski acuză direct Occidentul | VIDEO

Liderul de la Kiev a cerut încă o dată să poată folosi arme cu rază lungă de acţiune în loc de "a aştepta ca armata nord-coreeană să înceapă să-i lovească pe ucraineni", informează AFP.

"Acum vedem toate locurile în care Rusia adună aceşti soldaţi nord-coreeni pe teritoriul său, toate taberele lor. Am putea lovi preventiv, dacă am avea capacitatea de a lovi suficient de departe", a declarat Zelenski în discursul său zilnic, acuzându-şi aliaţii că "aşteaptă doar ca armata nord-coreeană să înceapă să-i lovească pe ucraineni" în loc să le furnizeze arme cu rază lungă de acţiune "de care are mare nevoie".

North Korea recently tested a new ballistic missile, with record flight time and altitude. The world merely watches as this threat grows.

Through Moscow’s assistance, North Korea has advanced its artillery and missile capabilities. Now, they are learning the tactics of modern… pic.twitter.com/LwAv51LwdX