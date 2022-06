Vezi aici ultimele informații despre Războiul din Ucraina | LIVE UPDATE

Potrivit autorităților ucrainene, contraatacul Kievului a reușit să ducă la eliberarea orașului în proporție de 80%. De cealaltă parte, rușii trimit rezerve în regiune, dar înregistrează pierderi mari. Încă un general rus și-a pierdut viața în timpul luptelor din Donbas.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

În ultimele ore, armata ucraineană a continuat contraofensiva pe străzile orașului Severodonețk și în împrejurimi. În zonă sunt foarte activi militarii Legiunii Internaționale, o unitate ucraineană formată din voluntari străini. În unele imagini surprinse în timpul luptelor din jurul orașului asediat apar militari georgieni care luptă împotriva rușilor.

Potrivit analiștilor militari, contraofensiva ucraineană i-a forțat pe ruși să arunce în luptă rezervele și să-și concentreze atenția asupra orașului Severodonețk.

Luptele se dau pentru fiecare stradă, iar faptul că cele două tabere sunt uneori la câțiva metri distanță îi împiedică pe ruși să folosească artileria, ca să nu-și lovească propriii militari.

Zelenski, vizită-surpriză pe front

Rușii par să fi fost luați complet prin surprindere. Înaintea atacului ucrainean, o unitate de ceceni posta pe internet un filmuleț cu soldați care cântau celebra melodie Katyusha, pe o stradă pustie din Severodonețk.

Președintele ucrainean Zelenski a surprins pe toată lumea cu o vizită făcută chiar pe front, în orașul Lisihansk, aflat la doar câțiva kilometri de Severodonețk.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Am fost în Lisichansk, am fost în Soledar. Sunt mândru de toți cei cu care m-am întâlnit, cu care mi-am strâns mâinile, cu care am stat de vorbă, pe care i-am susținut. Am dus ceva soldaților, nu o să intru în detalii...”.

În Donbas și-a pierdut viața încă un general rus, comandantul unei unități separatiste din Donețk.

Pe frontul din sud, ucrainenii avansează încet spre Herson, la fel și în nord, unde au eliberat câteva sate spre Izium. Peste tot au loc bombardamente susținute, de ambele părți.

Sub bombele ce cad continuu, Severodonețsk ar putea avea soarta Mariupolului. Orașul-port de la marea Azov pare acum un oraș-fantomă. Dincolo de faptul că mulți sunt nevoiți să trăiască printre ruine, oamenii de aici nu au nici acum curent electric sau apă curentă. Mai mult, surse din rândul oficialilor ucraineni spun că locuitorii din Mariupol trebuie să se înregistreze ca să ia apă, și o primesc doar cu rația.

Lavrov, forțat să își anuleze vizita oficială din Serbia

Printre cei care au reușit să plece din Mariupol este și Yegor, un băiețel de 8 ani. El ține un jurnal de război, care a fost publicat la un moment dat de ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba. Acolo Yegor a povestit cum războiul i-a ucis bunica și pe cei doi câini.

Yegor: „Au murit când a căzut totul peste noi. Danka (n.r.r - cățelușa) s-a tăiat în sticlă, iar Bimka din cauza exploziei”.

Băiatul trăiește acum cu mama și sora lui la Zaporojie.

Pe de altă parte, ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a fost nevoit să-și anuleze vizita oficială în Serbia, după ce Bulgaria, Macedonia de Nord și Muntenegru și-au închis spațiul aerian pentru aeronava lui Lavrov. Oficialul rus urma să plece mâine spre Turcia, pentru discuții cu oficialii de la Ankara pentru deblocarea exporturilor de grâne din porturile ucrainene.