Război în Ucraina. Sinteza evenimentelor, 31 mai. Severodonețk, bombardat fără milă, ar putea deveni un nou Mariupol

StirilePROTV

Încercuit aproape complet și bombardat fără milă, orașul Severodonețk, de care depinde controlul întregii provincii Luhansk din estul Ucrainei, ar putea deveni un nou Mariupol.

Un jurnalist francez, care lucra pentru televiziunea BFM, a fost ucis în zonă. Un proiectil rusesc a lovit autobuzul umanitar în care se afla, alături de alți civili care încercau să scape.

Pe de altă parte, președintele Biden a anunțat că Statele Unite nu vor trimite în Ucraina sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, care ar putea lovi teritoriul Rusiei.

Decizia a fost apreciată, la Kremlin, ca rațională. Totuși, Franța spune că va întări livrările de arme către Ucraina.

În timp ce bombardamentele continuă cu intensitate, forțele ruse au intrat în Severodonețk și se apropie de centrul orașului. "Se dau lupte înverșunate pe străzi”, iar situația este "foarte dificilă" după cum spune guvernatorul regiunii Luhansk. Un jurnalist francez a fost ucis luni în timpul unui atac rusesc asupra unui vehicul ce trebuia să evacueze civili din această zonă.

Cameramanul Frederic Leclerc-Imhoff, în vârstă de 32 de ani, se afla pentru a doua oară în misiune în Ucraina.

„De la începutul războiului am observat că jurnaliştii, şi alţi cetăţeni, bineînţeles, civili, sunt vizaţi de forţele ruse. Aici era un tânăr jurnalist care lucra pentru un post de televiziune francez care se afla într-un autobuz care era clar identificat ca fiind un vehicul umanitar. Deci este foarte probabil să fi fost vizat de forțele ruse”, a declarat directorul Reporteri fără frontiere.

De la începutul invaziei ruseşti în Ucraina au fost uciși pe teren cel puţin opt jurnalişti.

Pe de altă parte, televiziunea de stat rusă a difuzat imagini din Severodonețk. Iar blocurile distruse și vehiculele militare carbonizate au fost arătate ca o ”dovadă” că așa-numiții naționaliști ucraineni folosesc civilii drept scuturi umane.

Aceeași poveste și în Donețk, unde cel puțin 6 civili au fost uciși, între care și un copil de 13 ani, după ce bombele au lovit mai multe școli. Și aici rușii dau vina tot pe ucraineni.

„Stăteam în fața calculatorului și țineam o lecție, când dintr-o dată am simțit cum fereastra s-a prăbușit peste mine. Am dat la o parte rama ferestrei și am fugit pe coridor. Mi-am dat seama că sunt plină de sânge. Apoi am fugit în sala de clasă să verificăm ce s-a întâmplat acolo și să vedem cine mai este în viață”, a spus o profesoară.

În sud, orașul Nikolaev este bombordat necontenit. Forțele invadatoare sunt tot mai aproape și distrug sat după sat.

„Moral suntem încă bine, credem că vom câștiga. Toți oamenii de aici sunt optimiști, ne ajutăm între noi, împărțim ajutoarele unii cu alții”, a mărturisit un bătrân.

Iar ucrainenii luptă cu îndârjire pentru fiecare porțiune de teren.

La doar 50 de kilometri de Nikolaev se află Herson, orașul ocupat de ruși încă de la începutul invaziei. Iar ucrainenii de acolo încearcă zadarnic să ajungă în zona încă liberă.

„Locuitorii din Herson încearcă să treacă de zecile de puncte de control ale ocupanților și le dau mită pentru a scăpa din acel iad. Ocupanții le iau bani și apoi îi trimit pe oameni la moarte sigură, indicându-le să o ia spre câmpurile minate”, a raportat un corespondent 1PLUS1.

Însă, imaginile arată artileria ucraineana distrugând un convoi rusesc în regiunea Herson. Acolo, armata ucraineană anunța lansarea unei contra-ofensive, în încercarea de a recupera părți din teritoriul cucerit de ruși.

Combatanţii ucraineni din regimentul Azov care s-au predat în urma luptei de la Mariupol în Ucraina vor fi judecaţi şi riscă pedeapsa cu moartea - spune un oficial pro-rus din Doneţk, acolo unde se află cei peste 2.300 de militari care au apărat uzina Azovstal. Mamele și soțiile soldațiilor capturați încă mai sper că-i vor revedea.

„Când pe ecranul telefonului a apărut nepotul meu, un băiețel curajos, fiul fratelui meu, el i-a spus: "Tanya, nu plânge, tata se va întoarce, promit". Așa că vă implor să-l ajuți pe acest tată să se întoarcă la fiul lui”, a spus sora unui comandant din batalionul Azov.

„Îl așteptăm să se întoarcă acasă. Pentru întreaga lume este un erou, pentru mine este soțul meu, iar pentru ea este tată”, a spus soția unui soldat din batalionul Azov.

Dar autorităţile ruse îi prezintă pe luptătorii Azov drept "neonazişti", iar aceștia ar urma să fie tratați drept criminali de război și nu ca simpli prizonieri.

Ucraina are nevoie disperată de artilerie occidentală cu putere de foc mai mare și bătaie mai lungă decât au rușii, dupa cum estimează analiștii.

Reporter: Veți trimite sisteme de rachete cu rază lungă în Ucraina?

Joe Biden: Nu vom trimite în Ucraina sisteme de rachete care pot lovi în Rusia.

„Livrarea unor astfel de arme nu va aduce, cu siguranță, pacea în Ucraina. Doar noi victime. Și prin astfel de livrări de armament americanii se plasează singuri într-o poziție tot mai ambiguă, dar prin care se definesc singuri, tot mai mult, ca parte în conflict. Nu asta avertiza Putin pe 24 februarie?”, a declarat propagandistul Kremlinului.

Oficialii de la Kiev s-au arătat extrem de dezamăgiți de această decizie. Însă, șefa diplomației franceze, aflată în vizită în Ucraina, a dat asigurări că Franța va continua să-i ajute pe ucraineni cu arme și chiar va întări livrările de armament. De asemenea, și cancelarul german Olaf Scholz spune că NU este impresionat de avertismentele lui Putin, și Germania va continua să trimită arme Ucrainei.