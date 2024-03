Război în Ucraina: Bunica care și-a pierdut fiul, nora și cei trei nepoți vorbește despre durerea ei

În schimb, ne bazăm pe cifre, de exemplu, de la Misiunea Națiunilor Unite de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina, care raportează că 10.582 de civili au fost uciși de când Rusia și-a lansat atacul la scară largă, infomează Sky News.

De asemenea, citând statistici de la Oficiul Președintelui Ucrainei, datele arată că 529 de copii au murit în urma luptelor care au început în februarie 2022.

Totuși, în orașul Harkov consecințele acestui conflict a fost atât de crud și devastator pentru o bunică încât cu greu poate fi povestit, raportează sursa citată.

Aceasta este povestea Tatianei - o bunică care și-a pierdut fiul, nora și trei nepoți deodată, într-o noapte îngrozitoare.

Vezi aici reportajul complet.

Every day the Ukraine war claims more lives, but behind the numbers are stories like Tetiana's - a grandmother who lost her son, daughter-in-law and three grandchildren on one awful night.

Sky's @sparkomat reports: https://t.co/uBYHfCOOBr pic.twitter.com/Cc7YpB5WJa