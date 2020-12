Război de Crăciun în Fâșia Gaza. Israelul a bombardat mai multe zone ale grupării Hamas

Potrivit Russia Today, țintele lovite ar fi fost o fabrică de rachete, un post militar și o infrastructură subterană, a anunțat armata israeliană (IDF) într-un mesaj pe Twitter, avertizând că „Hamas va suporta consecințele pentru toată teroarea emanată în Gaza”.

Astfel, sirenele de raid aerian au sunat în orașul Ashkelon din sudul Israelului, vineri seara târziu, forțând locuitorii să fugă în adăposturile pentru bombe. Cu toate acestea, sistemul de apărare aeriană Scutul de Fier ar fi interceptat toate rachetele palestiniene.

Unele videoclipuri distribuite pe rețelele de socializare online pretind că arată aceste proiectile lansate din Gaza și apoi doborâte în aer.

Video showing two rockets fired from Gaza towards southern Israel pic.twitter.com/WiVCsASR6Y