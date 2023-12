Raport cutremurător: Ostaticii israelieni uciși de forțele IDF "fluturau un steag alb" și "strigau după ajutor în ebraică"

Incidentul a avut loc într-o zonă de lupte intense, unde militanţii Hamas operează în ţinută civilă şi folosesc tactici de disimulare, a precizat oficialul.

Un soldat i-a văzut pe ostatici ieşind la zeci de metri de forţele israeliene în zona Shejaiya, a precizat oficialul. "Toţi sunt fără cămăşi şi au un băţ cu o cârpă albă pe el. Soldatul se simte ameninţat şi deschide focul. El declară că sunt terorişti, ei (forţele) deschid focul, doi sunt ucişi imediat", a declarat oficialul militar.

Cel de-al treilea ostatic a fost rănit şi s-a retras într-o clădire din apropiere, unde a cerut ajutor în ebraică, a precizat oficialul. "Imediat, comandantul batalionului emite un ordin de încetare a focului, dar din nou se trage spre al treilea personaj şi moare şi el", a relatat oficialul. "Acest lucru a fost împotriva regulilor noastre de angajare", a adăugat el.

Armata i-a identificat vineri pe cei trei ostatici ca fiind Yotam Haim şi Alon Shamriz, din kibbutzul Kfar Aza, şi Samer Talalka, din kibbutzul Nir Am din apropiere, toţi răpiţi de Hamas la 7 octombrie. Toţi aveau mai puţin de 30 de ani, relatează Reuters şi BBC, citate de News.ro.

BREAKING: Three Israeli hostages killed by the IDF were shirtless and holding up a makeshift white flag, an Israeli military official has said.

An inquiry into the incident has found the hostages were fired upon against Israel's rules of engagement.https://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/iaP5gdcXD6