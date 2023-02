Rămășițele unui student dispărut în urmă cu aproape 50 de ani, descoperite într-o mașină scufundată în râu

Kyle Clinkscales, în vârstă de 22 de ani, a fost văzut ultima dată în viață într-un bar la care lucra, în orașul său natal LaGrange, din Georgia, în noaptea de 27 ianuarie 1976. Plănuia să se întoarcă la școală, la aproximativ 56 de kilometri distanță, însă nu a mai ajuns.

După ce tânărul a fost dat dispărut, autoritățile au secat mai multe lacuri pentru a-l găsi.

COLD CASE DISCOVERY! The Ford Pinto a 22-year-old #Auburn University student was driving the night of his disappearance in 1976 was recovered from a creek near Cusseta, #Alabama. Authorities say they found human bones, along with an I.D. and credit cards. https://t.co/3GvVdFAfG8 pic.twitter.com/w7clSFoluo