Putin va controla probabil o parte a Ucrainei când războiul se va termina, a spus președintele ceh

Kievul trebuie să accepte că o parte a teritoriului ucrainean va fi temporar sub ocupație rusă, chiar dacă războiul se va termina, a declarat președintele ceh Petr Pavel.

„Cel mai probabil rezultat al războiului va fi că o parte a teritoriului ucrainean va fi sub ocupație rusă, temporar”, a spus el într-un interviu pentru The New York Times publicat luni, adăugând că „temporar” ar putea însemna de fapt ani.



„Pentru a vorbi despre înfrângerea Ucrainei sau înfrângerea Rusiei, pur și simplu nu se va întâmpla”, a spus Pavel, adăugând că nici Ucraina, nici Rusia nu se pot aștepta să-și asigure obiectivele maximaliste de război.

Remarcile sale vin pe măsură ce Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York începe, Ucraina fiind unul dintre subiectele fierbinți de pe ordinea de zi.

Pavel – un fost general NATO care, la fel ca țara sa, care a împins Uniunea Europeană să cumpere obuze de artilerie din țări terțe pentru a le livra la Kiev, a fost unul dintre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei în rezistența împotriva președintelui rus Vladimir Putin – a făcut observații similare și inainte.

În august, el a spus că orice acord de pace încheiat între Rusia și Ucraina probabil nu va fi corect.

Pavel a mai menționat că Ucrainei ar trebui să i se permită aderarea la NATO chiar dacă nu își lua înapoi tot teritoriul ocupat.

Conducerea ucraineană a primit treptat ideea unor discuții de pace, deși nu direct cu Putin și spune că va refuza să cedeze teritoriul ucrainean Rusiei.

„Suntem mai aproape de pace decât speram.. Suntem mai aproape de sfârșitul războiului”, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la ABC News, Good Morning America, în timp ce a făcut apel pentru mai mult ajutor din partea aliaților occidentali.

