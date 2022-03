Putin le promite ruşilor ajutoare împotriva unui ”blitzkrieg” economic al Occidentului menit ”să distrugă” Rusia

Putin recunoaşte că situaţia Rusiei ”nu este simplă” şi că inflaţia este în creştere.

El promite o creştere a ”minimului vital, a salariilor funţcionarilor”, a pensiilor şi o înlăturare a barierelor administrative din calea afacerilor.

Putin apreciază, în această reuniune guvernamentală transmisă în direct, că Moscova a făcut să eşueze ”blitzkrieg”-ul economic al Occidentului, menit ”să distrugă” Rusia.

#BREAKING | #Russian Prez #VladimirPutin says, "Now the entire planet has to pay for d ambitions of d #West, for their attempts to preserve their domination in d #World’. Added that d West's "#economic blitzkrieg" against #Moscow has failed.#Russia #Putin #RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/8GAAZJnAtR