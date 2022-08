Puternică explozie într-o moschee din Kabul. Primele informații indică peste 20 de morți

A massive explosion inside a madrasa in Afghanistan's capital city Kabul on Wednesday killed 20 people with at least 40 feared injured. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/9x5Jh1Okpq

Poliţia a declarat că există mai multe victime, dar nu a precizat numărul lor. Un responsabil al serviciilor de informaţii talibane a declarat pentru Reuters că ar putea să fi fost rănite şi ucise circa 35 de persoane, dar că bilanţul s-ar putea agrava. Canalul de televiziune Al Jazeera citează un oficial neidentificat consemnând un bilanţ de 20 de morţi.

60 people killed and wounded as a result of an explosion in Kabul

Al Jazeera quoting a security source of Taliban reported that 20people killed and 40others wounded as a result of an explosion in a mosque in Khair Khāna, Kabul.Taliban have not officially expressed their opinion. pic.twitter.com/uAkczjHP29