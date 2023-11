Purtătorul de cuvânt al lui Putin plânge de mila fiicei sale: ”A trăit mereu foarte prost”. Fata afișează un lux orbitor FOTO

Remarcile lui Dmitri Peskov au atras din nou atenția asupra stilului de viață adesea orbitor de strălucitor al acelor puțini ruși privilegiați ai căror părinți au reușit să se îmbogățească prin susținerea regimului lui Vladimir Putin, scrie News.com.au.

Peskov, care este secretarul de presă al lui Putin, a făcut afirmația dubioasă despre fiica sa Elizaveta Peskova, în vârstă de 25 de ani, în timp ce vorbea cu postul de știri studențesc rus MGIMO 360.

„Nu a fost niciodată genul de născută cu o lingură de argint în gură”, a spus Peskov. „A avut o viață foarte provocatoare, o educație dificilă, nu numai în Rusia, ci a studiat și în Franța. Și ea a trăit mereu foarte prost acolo, în condiții foarte spartane”, s-a plâns purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Profimedia

„Ea nu a fost niciodată genul să mânânce numai tort. A trebuit să depășească un număr imens de dificultăți. Ea își caută chemarea de mult timp. Și mulțumesc lui Dumnezeu că acum s-a așezat și totul este normal”, a afirmat Peskov despre fiica sa milionară.

Oficialul Kremlinului a spus spus că fiica lui nu era un „mazhor” – un termen peiorativ în argoul rus, care se referă la tinerii cu părinți bogați, care își folosesc privilegiul pentru a duce un stil de viață decadent.

„Un lucru este dacă ești cu adevărat un mazhor și ești un porc în trifoi, când nu ai la ce să aspiri. Este cu totul altceva când în fiecare zi trebuie să depășești probleme: unde să închiriezi un loc de cazare puțin mai ieftin, cum să economisești pentru a-ți putea cumpăra o nouă pereche de blugi la sfârșitul lunii”, a declarat Dmitri Peskov.

Cuvintele purtătorului de cuvânt al Kremlinului vin în totală contradicție cu imaginile vieții Elizavetei Peskova, așa cum sunt postate chiar de ea pe canalele de socializare, care o arată plimbându-se între locuri de vacanță uimitoare, zburând cu avioane private și purtând haine scumpe de designer.

Săraca fiică a lui Peskov și-a luat apartament de 1,8 milioane de euro lângă Turnul Eiffel

De asemenea, contrazice informațiile descoperite de Fundația Anticorupție, fondată de opoziția rusă Alexei Navalny. Potrivit fundației, Peskova și mama ei, Ekaterina Solotsinskaya, au cumpărat un apartament în scumpa Place Victor Hugo din Paris în 2016, în valoare de 1,8 milioane de euro.

Profimedia

Proprietatea a fost cumpărată de Sirius, o companie franceză deținută de duoul mamă-fiică: Solotsinskaya avea un pachet de 75% din acțiuni; Peskova celelalte 25 la sută.

Place Victor Hugo este situată la câțiva pași de repere celebre franceze, precum Turnul Eiffel și Arcul de Triumf, precum și de Avenue des Champs-Elysees, unde se află multe dintre cele mai scumpe magazine din Paris. Asta pentru a ne referi doar la afirmația tatălui despre nevoia de a găsi cazare cu chirie ”un pic mai ieftină”.

Peskova s-a mutat la Paris cu Solotsinskaya după ce părinții ei s-au despărțit, înainte de a se întoarce la Moscova în urmă cu aproximativ cinci ani. În Franța, a urmat un internat, a studiat dreptul și relațiile internaționale, a făcut un stagiu în Senatul Franței, iar apoi a lucrat pentru Aymeric Chauprade, deputat în Parlamentul European.

”Sunt supărată pentru că mi-ar plăcea să călătoresc”

În martie 2022, după ce Putin a lansat invazia Ucrainei, Statele Unite au impus sancțiuni asupra Peskovei, împreună cu tatăl, fratele și mama ei vitregă, spunând că toți cei patru se bucurau de „stiluri de viață luxoase care nu sunt în concordanță cu salariul funcționarului public al lui Peskov” și, prin urmare, „s-au construit probabil pe bogăția nelegiuită a legăturilor lui Peskov cu Putin”.

Elizaveta Peskova s-a plâns ulterior către Business Insider că sancțiunile sunt „nedrepte”. „Pentru mine, este total nedrept și nefondat”, a spus ea.

„Am fost foarte surprinsă, pentru că este ciudat să sancționezi pe cineva care are 24 de ani și nu are nimic de-a face cu situația. Sunt supărată pentru că mi-ar plăcea să călătoresc și iubesc culturi diferite”.

Peskova a spus că sancțiunile ar avea un efect financiar redus asupra ei și a criticat țările occidentale pentru că ar putea crede că astfel de măsuri ar avea vreodată impact asupra politicii ruse.

„Este o amăgire foarte mare”, a argumentat Peskova. „Țările occidentale pur și simplu nu înțeleg cum funcționează sistemul rus”.

Business Insider a remarcat stilul ei de viață mai puțin spartan și faptul că a fondat o firmă de comunicații după ce s-a întors în Rusia. Elizaveta Peskova a spus că și-a câștigat singură averea.

„Înțeleg perfect că am mai multe oportunități decât alții pentru că, desigur, nu provin dintr-o simplă familie”, a recunoscut ea. „Dar știi, fără un creier nu poți transforma aceste posibilități în ceva”.

Fiica lui Peskov s-a îmbogățit din afacerile cu ministerele ruse

Peskova a vorbit din nou în luna aprilie a acestui an, aparent supărată de un reportaj de știri de la postul de televiziune francez LCI. Reportajul sugera că războiul și sancțiunile ulterioare împotriva ei nu păreau să provoace prea multă durere.

„S-ar putea crede că, odată cu războiul, stilul ei de viață s-a schimbat. Deloc”, se spune în emisiune.

„Peskova continuă să-și împartă viața între Moscova și Paris, trecând în special prin Istanbul. Ea încă rămâne în apartamentul ei luxos din arondismentul 16 al Parisului și continuă să-și conducă compania în Rusia”.

LCI a remarcat, de asemenea, creșterea fulgerătoare a câștigurilor pentru afacerile lui Peskova, ai cărei clienți sunt în mare parte ministere ale guvernului rus. Reporterul său a adăugat un ironic: „Merci, tată”.

Elizaveta Peskova a răspuns printr-un mesaj video pe Instagram, acuzând postul francez că este „total neprofesionist”.

„Nu este un secret pentru nimeni că am trăit în Franța mult timp cu nu mai mult de 500 de euro (830 de dolari) pe lună, în ciuda faptului că sunt fiica lui Peskov”, a spus ea, în franceză.

„Am studiat, am lucrat în întreprinderi franceze și în Parlamentul European. Am avut viața de tânără în Franța. Și când m-am întors aici (în Rusia) în urmă cu cinci ani, am absolvit (și apoi) am muncit foarte mult pentru a-mi câștiga banii”.

Peskova se plânge că e declarată inamică de jumătate din țările lumii

Ea a negat afirmația LCI că s-a întors la Paris din 2022. Sancțiunile îi interzic să facă acest lucru.

„Fie crezi că sunt complet idioată – nu, nu sunt – sau ești sigur că polițiștii tăi de frontieră francezi sunt idioți”, a spus Peskova.

„Sper că va fi interesant pentru tine și telespectatorii tăi să știi că sunt sancționat de jumătate din lume. Întrebați-vă ce a trebuit să facă o tânără de 25 de ani pentru a fi declarată inamică de jumătate din țările lumii”.

„Vorbiți în fiecare zi despre dezinformarea din mass-media rusă. Câștigi cu ușurință medalia de aur acolo”.

LCI a precizat ulterior că își susține afirmațiile din reportaj și a adăugat că sursele sale spun că Elizaveta Peskova s-a întors, într-adevăr, la Paris, contrar a ceea ce a susținut ea.

„Ideea principală a reportajului a fost că acești copii ai oficialilor ruși scapă de sacrificiile impuse multor alți ruși, în special în timpul acestui război”, a spus prezentatorul emisiunii.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 20-11-2023 21:24