Purtarea vălului islamic, interzisă în Sri Lanka. Tatăl și doi frați ai organizatorului atacurilor, uciși

Slujbele au fost interzise, iar preşedintele ţării a dispus interzicerea purtării vălului islamic.

Tatăl şi doi fraţi ai presupusului organizator al atacurilor din duminica Paştelui, din Sri Lanka, Zahran Hashim, au fost ucişi vineri într-o operaţiune a forţelor de securitate, a anunţat poliţia.

Hashim, care s-a detonat la un hotel din Colombo, a fondat o grupare Islamistă, NTJ, care acum a fost interzisă.

Poliţia a percheziţionat cartierul general al grupării din oraşul Kattankudy.

Preşedintele Sri Lankăi a anunţat interdicţia purtării vălului islamic după atacuri, care au vizat biserici şi hoteluri, ucigând cel puţin 250 de persoane.

Slujbele au fost anulate, ca măsură de precauţie, dar credincioşii s-au adunat pentru a se ruga afară.

Sri Lanka's churches were shut on Sunday, forcing Christians to say prayers of grief in private over the Easter suicide attacks https://t.co/dpO6MwZjPN

???? Mourners light candles at a vigil outside a closed church in Colombo pic.twitter.com/UgoH4Wg0HD