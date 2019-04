Omul-cheie din spatele atentatelor din Sri Lanka a fost unul din kamikaze

"Ceea ce mi-au spus serviciile de informaţii este că Zahran a fost ucis în atacul de la Shangri-La" duminică dimineaţă, a declarat preşedintele srilankez în cadrul unei întâlniri cu presa.

Zahran Hashim a comis atacul sinucigaş asupra hotelului de pe malul mării din capitală împreună cu un al doilea kamikaze, identificat drept "Ilham", a mai precizat şeful statului.

Zahran Hashim apărea în înregistrarea dată publicităţii de gruparea jihadistă Statul Islamic (SI), care a revendicat aceste atentate care s-au soldat cu 253 de morţi, în care putea fi văzut conducând şapte oameni în depunerea jurământului către liderul SI, Abu Bakr al-Baghdadi.

Devastation at a church: High-quality footage from inside a church in Sri Lanka’s Negombo shows the suspect walking in amongst the congregation gathered for morning service. @ReutersGraphics tracks his movements before the blast: https://t.co/lsSQjP9kDX pic.twitter.com/6tRrRTQnEg