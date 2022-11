Provocare din partea Ucrainei? Un bărbat cu o mitralieră a intrat ilegal pe teritoriul belarus | VIDEO

Comitetul de frontieră din Belarus a anunțat acest lucru prin publicarea unei înregistrări video cu un bărbat care trece frontiera. Incidentul ar fi avut loc pe 19 noiembrie.

Imaginile surprinse de camerele video provin de la punctul de control feroviar Slovechno (pe partea ucraineană - Vystupovychy). Acestea au surprins mișcarea unei persoane înarmate pe teritoriul Ucrainei în direcția frontierei.

"Ulterior, acesta a traversat ilegal frontiera trecând prin centrul podului feroviar și a intrat pe teritoriul Belarusului. În timp ce se afla pe teritoriul belarus, militarul ucrainean a făcut fotografii și înregistrări video ale zonei, precum și a căutat sau a instalat ceva în zăpadă", se arată în raport, potrivit Obozrevatel.

În prezent, reprezentanții forțelor de ordine desfășoară o anchetă pe această temă.

"Disciplina scăzută a apărării teritoriale, care se află în apropierea graniței forțelor ucrainene, și alte formațiuni paramilitare creează situații provocatoare la graniță care pot duce la un conflict armat", a reacționat Belarusul.

În Belarus, cazul în care militarii Forțelor Armate ale Ucrainei au trecut accidental granița cu această țară a fost numit o provocare. Polițiștii de frontieră din Belarus au amenințat cu un "conflict armat" și i-au acuzat pe apărătorii ucraineni de "disciplină scăzută".

Armata Belarusului, aliată a Rusiei, a anunţat în urmă cu o săptămână că a doborât o dronă de recunoaştere a Ucrainei la frontiera cu această ţară.

„Drona a fost doborâtă cu focuri de Kalaşnikov”, la circa o sută de metri de graniţă în districtul Kobrin din sud-vestul Belarusului, a precizat Minskul într-un comunicat, scrie AFP, citată de Agerpres.

„Aparatul cvadrimotor era echipat cu o cameră video, era destinat operaţiunilor de recunoaştere şi filmării mijloacelor tehnice desfăşurate pentru supravegherea frontierei”, detaliază acesta.

