Protestul viral al unei cliente nemulțumite de Tesla, la Shanghai. Reacția companiei lui Elon Musk

Criticile aduse Tesla în China, care generează 30% din vânzările globale ale companiei americane şi unde fabrică maşini la fabrica sa din Shanghai, au survenit în contextul tensiunilor dintre Statele Unite şi China şi al boicoturilor suferite şi de alte companii străine.

Luni, o clientă nemulţumită s-a urcat pe un automobil Tesla la salonul auto de la Shanghai, în semn de protest faţă de modul în care compania îi gestionează plângerile legate de funcţionarea necorespunzătoare de frânelor, provocând o furtună pe platformele de socializare şi implicarea autorităţilor de reglementare şi a presei de stat, transmite Reuters, conform news.ro.

Miercuri seara, autoritatea de reglementare a pieţei din China a cerut Tesla să asigura calitatea produselor sale în ţară, în timp ce agenţia de presă Xinhua a afirmat că scuzele Tesla ”nu sunt sincere”.

Tesla a refuzat să comenteze, dar a afirmat într-un comunicat că va transmite date referitoare la incidentul cu frânele la autorităţile de reglementare.

"A female Tesla owner climbed on top of a car’s roof at the Tesla booth to protest her car’s brake malfunction at the Shanghai auto show Monday. The booth beefed up its security after the incident." pic.twitter.com/jUKgugbid3