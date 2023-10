Proteste violente în Beirut şi Amman. Protestatarii au încercat să ia cu asalt ambasadele SUA şi Israelului | VIDEO

Tensiunile din întreaga lume s-au amplificat în urma atacului devastator împotriva unui spital din Gaza, în care ar fi fost ucişi, potrivit Hamas, peste 500 de oameni, relatează presa internaţională.

Mişcarea libaneză Hezbollah, susţinută de Iran, a chemat pentru miercuri la o „Zi a furiei” musulmane după atacul asupra spitalului, pe care Israelul îl pune pe seama unui tir eronat al mişcării palestiniene Jihadul Islamic.

În Beirut, mulţimea a încercat să dea foc Ambasadei SUA şi a aruncat, miercuri, cu cocktail-uri Molotov, dar a fost ţinută afară de forţele de ordine, care au recurs la gaze lacrimogene.

Personalul neesenţial al ambasadei a fost evacuat după ce protestele furioase au degenerat în adevărate revolte.

Departamentul de Stat a precizat că Forţele Armate Libaneze au fost deja aduse pentru a reprima eventualele violenţe.

Departamentul de Stat a emis marţi o „recomandare de a nu călători" în Liban, anticipând un nou val furie împotriva SUA, iar civilii au fost avertizaţi să evite zona din jurul ambasadei.

„Demonstraţii de amploare au izbucnit în urma violenţelor recente din Israel şi Gaza. Cetăţenii americani ar trebui să evite demonstraţiile şi să manifeste prudenţă dacă se află în apropierea unor adunări sau proteste mari, deoarece unele dintre acestea au devenit violente", arată avertismentul Departamentului de Stat. „Protestatarii au blocat drumurile principale, inclusiv arterele dintre centrul oraşului Beirut şi zona în care se află Ambasada SUA, precum şi între Beirut şi Aeroportul Internaţional Rafic Hariri din Beirut”, menţionează comunicatul.

Departamentul de Stat a îndemnat oamenii să nu călătorească în această ţară „din cauza situaţiei imprevizibile de securitate legate de schimburile de rachete şi artilerie între Israel şi Hezbollah sau alte facţiuni militante armate".

Nivelul de avertizare a fost ridicat 4, „Nu călătoriţi" - cel mai înalt nivel - de la nivelul 3, „Reconsideraţi călătoria". De asemenea, avertismentul emis marţi îndeamnă populaţia să reconsidere călătoriile în Liban „din cauza terorismului, tulburărilor civile, conflictelor armate, criminalităţii, răpirilor" şi a capacităţii limitate a Ambasadei SUA din Beirut de a oferi sprijin cetăţenilor americani.

Departamentul de Stat a autorizat, pe de altă parte, plecarea voluntară şi temporară a membrilor de familie ai personalului guvernamental american şi a unor membri ai personalului care nu se află în situaţii de urgenţă de la Ambasada SUA din Beirut, din cauza situaţiei imprevizibile a securităţii din Liban.

Recomandarea a venit în aceeaşi zi în care s-au intensificat luptele între Hezbollah, un grup militant cu sediul în Liban, de-a lungul graniţei cu Israelul. „Guvernul libanez nu poate garanta protecţia cetăţenilor americani împotriva unor izbucniri bruşte de violenţă", se arată în avizul diplomaţiei americane. „Disputele de familie, de cartier sau sectare pot escalada rapid şi pot duce la focuri de armă sau alte violenţe fără niciun avertisment. Au avut loc ciocniri armate de-a lungul graniţelor, în Beirut şi în aşezările de refugiaţi", a explicat Washingtonul.

Şi la Amman protestatarii au încercat să ia cu asalt ambasada Israelului din Iordania, pentru a doua oară în 24 de ore, potrivit Times of Israel.

Forţele de securitate iordaniene au făcut eforturi pentru a dispersa o mulţime de mii de protestatari care încearcau să ia cu asalt ambasada israeliană din Amman, în semn de protest faţă de războiul din Gaza.

Aproximativ 5.000 de iordanieni au manifestat miercuri în apropierea ambasadei israeliene din Amman, capitala iordaniană, după explozia de la spitalul din Gaza, pentru care israelienii şi palestinienii se acuză reciproc.

