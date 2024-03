Proteste la Budapesta. Mii de manifestanţi au cerut demisia lui Viktor Orban. Înregistrarea care a inflamat spiritele

Apelul la manifestaţie a fost lansat după difuzarea în cursul zilei a unei întregistrări realizate de către Peter Magyar, un avocat şi un fost colaborator al puterii naţionaliste ungare, în prezent un critic dur al unui Guvern pe care-l acuză de corupţie, scrie AFP, citată de News.ro.

Large demonstration in #Hungary demanding the resignation of Viktor Orban.

After the pedophile scandal a new scandal erupted in Hungary following the publication of an audio recording with the voice of Judit Varga, the former minister of justice, in which she allegedly confirms… pic.twitter.com/UyqRJtyW2x