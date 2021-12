Protestatari decedaţi, după ce forţele de securitate au intrat cu o maşină în mulţime

Mai mulţi martori au declarat pentru Reuters că zeci de oameni au fost răniţi, iar site-ul de ştiri Myanmar Now a raportat că au fost efectuate 15 arestări.

Imaginile publicate online arată vehiculul care a lovit protestatarii şi trupuri căzute pe şosea.

Incidentul a avut loc la puţin timp după ce protestul spontan înceuse, au mai spus martorii.

„Am fost lovit şi am căzut în faţa unui camion. Un soldat m-a bătut cu puşca, dar m-am apărat şi l-am împins”, a povestit unul dintre protestatari, care a cerut să nu fie identificat. „Apoi imediat a tras în mine, în timp ce alergam în zig-zag. Din fericire, am scăpat”.

Vehiculul condus de militari a lovit mulţimea din spate, au spus doi martori, şi a urmărit protestatarii dispersaţi. Soldaţii i-au arestat şi bătut pe mai mulţi.

Unii demonstranţi au suferit răni grave la cap, alţii au rămas inconştienţi, potrivit martorilor.

Un purtător de cuvânt al juntei nu a dat curs solicitării Reuters de a comenta cele întâmplate.

O altă demonstraţie a avut loc, câteva ore mai târziu, tot în Yangon, cel mai mare oraş al ţării, în ciuda violenţelor de dimineaţă.

Protestele faţă de armata ţării continuă în ţară deşi, de la lovitura de stat din 1 februarie, au murit până în prezent mai mult de 1.300 de oameni.

Ele sunt organizate de grupuri care se opun înlăturării de la putere a guvernului ales condus de Aung San Suu Kyi, laureată a Nobelului pentru Pace. Armata birmană a spus că a organizat lovitura de stat pentru că alegerile din noiembrie 2020 câştigate de partidul ei au fost fraudate. Comisia electorală a ţării a respins această afirmaţie.

Pe 1 februarie 2021, Suu Kyi, în vârstă de 76 de ani, a fost arestată împreună cu membrii Cabinetului ei. Ea este acuzată inclusiv de incitare şi încălcare a protocoalelor impuse în contextul pandemiei. Aung San Suu Kyi a negat toate acuzaţiile.

#Breaking; At least 4 anti-coup protesters were reportedly killed as a military vehicle speeded into crowd during protesting in #Yangon on Sunday morning. (Photo: Khit Thit media) pic.twitter.com/5pmaaqGMp3