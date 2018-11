Protest violent în Barcelona. Poliția a folosit forța la un miting al separatiștilor catalani

Separatiştii încercau să împiedice un miting al angajaţilor poliţiei centrale spaniole, care cereau salarii mai mari.

Manifestanții poartă pică poliţiei centrale pentru violenţele de la referendumul pentru independenţă din luna octombrie a anului trecut.

Spania este adâncită într-o criză politică de când Parlamentul regional al Cataloniei a încercat să proclame independenţa provinciei.

Sondajele şi alegerile recente arată că populaţia catalană este împărţită în două tabere aproximativ egale când vine vorba despre această problemă.

