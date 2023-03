Protest pro-rus la Praga. Oamenii au vrut să smulgă drapelul Ucrainei de pe Muzeul Național | FOTO

La final, unii demonstranţi au vrut să smulgă steagul ucrainean de pe clădirea Muzeului Naţional şi au avut loc ciocniri cu poliţia, relatează presa locală.

"Ne-am adunat astăzi pentru a ne revolta", a declarat Jindrich Rajchl, avocat şi lider al PRO, partidul politic care a organizat mitingul din Piaţa Wenceslas din Praga.

Ca multe alte ţări europene, Republica Cehă se confruntă de anul trecut cu niveluri record de inflaţie, în principal din cauza creşterii preţurilor la energie. În februarie, rata anuală a inflaţiei în acest stat membru al UE şi NATO, cu 10,5 milioane de locuitori, a ajuns la 16,7%.

Protestatarii au cerut demisia guvernului condus de premierul de centru-dreapta Petr Fiala, în timp ce Jindrich Rajchl a declarat că doreşte un guvern care „să se uite mai întâi la interesele cetăţenilor cehi”. Manifestanţii au criticat, de asemenea, NATO şi au cerut pace imediată în Ucraina.

Potrivit site-ului idnes.cz, în timpul demonstraţiei, un participant din mulţime cu un megafon le ceruse oamenilor să îndepărteze steagul ucrainean de pe faţada Muzeului Naţional din apropiere. "Noi suntem cehi, voi ce sunteţi?" - a strigat el. Aşa că, după încheierea protestului de sâmbătă din Piaţa Wenceslas, sute de manifestanţi s-au deplasat spre Muzeul Naţional şi au vrut să intre în clădire şi să smulgă steagul ucrainean arborat, potrivit News.ro.

Czech police arrested 18 Czech citizens because of the Ukrainian flag at the Czech National Museum. #ARRESTED Czech citizens protesting against the pro-American Fiala government, demanded the removal of the #Ukrainian flag from the Czech National Museum.https://t.co/Brm4uzz8CJ