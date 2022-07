Protest la Washington pentru dreptul la avort. Mai mulți parlamentari au fost arestați

Şaptesprezece parlamentari au fost arestați. Printre ei se numără și Alexandria Ocasio-Cortez, notează AFP.

„Am arestat în total 35 de persoane, printre care 17 membri ai Congresului”, a anunțat, pe Twitter, poliţia Capitoliului.

Conform poliției, arestările au fost făcute după trei avertismente.

„Unii dintre manifestanţi au refuzat să părăsească strada”, transmite poliția.

UPDATE: We made a total of 34 arrests for Crowding, Obstructing or Incommoding (DC Code § 22–1307).

Democrat Ilhan Omar a scris pe Twitter că a fost arestată în cursul unei „acţiuni de nesupunere civilă”.

„Voi face tot ce pot pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la atacul vizând drepturile noastre reproductive", a adăugat cea care este membră a aripii de stânga a Partidului Democrat.

JUST IN: Reps. Ocasio-Cortez, Omar and other House Democrats arrested in abortion rights protest at the Supreme Court. https://t.co/N5z1UTto8x pic.twitter.com/7MMJk2a7Rj