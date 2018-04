Protest în Spania, după ce 5 tineri care au violat o fată au primit 9 ani de închisoare

Mii de oameni, majoritatea femei, au ieşit în stradă în marile oraşe ale ţării pentru a protesta după ce judecătorii i-au condamnat la nouă ani de închisoare pe cinci tineri care au violat o fată de 18 ani în timpul unui festival.

Acuzaţii, care-şi spuneau "Haita", au fost găsiţi vinovaţi de abuz sexual, nu de viol, faptă care ar fi dus la o pedeapsă de 22 de ani de închisoare. Cei cinci trebuie să îi plătească victimei şi 10.000 de euro fiecare.

Ambele părţi au anunţat că vor face contesta decizia.

Tonight I marched #LaManada #YoSiTeCreo to protest the lenient sentence today of a group of men who raped a woman in Spain. As I chanted 'I believe you' 'No means no' and 'its not abuse, it's rape' for the victim, all I could think of was Danny Tozer. pic.twitter.com/ynYKnhy3vc