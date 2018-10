Prințul William, Theresa May și Jurgen Klopp l-au omagiat pe patronul Leicester

Mii de oameni, printre care premierul Marii Britanii și prințul William, aduc omagii victimelor accidentului de elicopter petrecut lângă stadionul echipei Leicester.

Cinci oameni au murit - patronul clubului de fotbal, care era un miliardar thailandez, doi membri ai stafului, pilotul, și partenera acestuia.

După ce clubul a confirmat moartea patronului în accidentul de elicopter, un portret imens al lui Vichai Srivaddhanaprabha a fost afișat la stadion. Iar oamenii au început să aducă buchete de flori, tricouri şi fulare cu emblema şi culorile echipei, formând un imens altar improvizat.

Fan al echipei Leicester: "Sunt momente atât de tragice... Nu știu ce să spun chiar și Klopp (antrenorul lui Liverpool) și alți rivali au venit să le aducă ultimele omagii".

Fană a echipei Leicester: "Este extraordinar să-i vezi pe toți... N-am mai văzut niciodatăatât de mulți oameni aici".

Miliardarul thailandez, care a făcut avere cu un lanţ de magazine duty free, a cumpărat clubul de fotbal în 2010.

Foto: Vichai Srivaddhanaprabha

Și a condus echipa spre un neașteptat și spectaculos triumf în Premier League, în 2016, când a câştigat titlul în faţa marilor puteri din fotbalului englez.

Elicopterul în care se aflau, pe lângă patron, doi membri ai stafului, pilotul şi partenera acestuia, s-a prăbuşit sâmbăta în parcarea stadionului. Aparatul abia se ridicase de la sol, după un meci intre Leicester şi West Ham United.

Dan Cox, martor: "Am auzit elicopterul care se ridică deasupra stadionului. Eu continuam să merg, gândindu-mă ce mășînărie extraordinară e un elicopter și că cineva zboară chiar deasupra mea. Apoi am privit în sus și am văzut că se rotea, rămăsese în aceeași poziție, dar se rotea iar și iar."

Foto: Locul prăbușirii elicopterului

Apoi, elicopterul scăpat - se pare - de sub control a intrat într-o spirală descendentă, prăbușindu-set într-o uriaşă minge de foc

Tom Parmenter, reporter Sky News: "Abia se înălțase la 180 - 270 de metri când pilotul a pierdut controlul. Elicopterele private nu au un mod necesar o cutie neagră, înregistratoare de zbor. Unii martori spun că au fost probleme la elicea de stabilizare, de la coadă. E doar o ipoteză..."

Unii martorii cred că pilotul a evitat o tragedie, pentru că elicopterul s-a prăbuşit în parcare care era goală în momentul fatidic. La bord se afla, în calitate de pasager, şi partenera lui de viaţă, de asemenea pilot profesionist.

