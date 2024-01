Prinţul Frederik, noul rege al Danemarcei, după ce regina Margrethe a II-a a anunțat că abdică | VIDEO

Prinţul Frederik, 55 de ani, va urca, sâmbtă, 14 ianuarie, pe tronul Regatului Danemarcei, ca regele Frederik al X-lea. Evenimentul are loc în urma abdicării reginei Margrethe a II-a.

Frederik André Henrik Christian, prinţ al Danemarcei, conte de Monpezat, s-a născut la 26 mai 1968, şi este fiul reginei Margrethe a II-a şi al prinţului Henrik al Danemarcei (1934-2018). Prinţul Coroanei a fost creştinat în Holmens Kirke din Copenhaga la 24 iunie 1968. Şi-a început educaţia la Krebs' Skole (1974-1981), apoi, a studiat acasă la Amalienborg (1974-1976) şi a reluat din clasa a III-a cursurile la Krebs' Skole. A studiat, apoi, la École des Roches din Normandia, Franţa (1982-1983). În 1986, a absolvit şcoala secundară superioară a Gimnaziului Oregaard, iar în 1995, a absolvit Ştiinţe politice la Universitatea din Aarhus. S-a specializat în acest domeniu studiind la Universitatea Harvard, SUA, între 1992 şi 1993. În 1994, s-a alăturat Misiunii Daneze la ONU din New York şi a fost detaşat la Ambasada Regală Daneză la Paris ca prim-secretar al ambasadei (oct.1998-oct.1999). Alteţa Sa Regală vorbeşte franceză, engleză şi germană, potrivit site-ului oficial al Casei Regale a Danemarcei, kongehuset.dk.

Educaţia militară a Prinţului Moştenitor a început în 1986, în Regimentul de Pază al Reginei. În 1988, a devenit locotenent (în rezervă) şi în 1989 - prim-locotenent (în rezervă). Tot în 1988, a devenit comandant de pluton în Regimentul Regal Danez al Gărzilor de Husari. A finalizat, în 1995, antrenamentul de înotător subacvatic în cadrul Royal Danish Navy Frogman Corps. În acelaşi an, a fost înaintat prim-locotenent (în rezervă; marină), iar în 1997 - locotenent comandant (în rezervă; marină) şi căpitan (în rezervă; armată). În 2000 - după antrenamentul realizat la The Flight School - prinţul Frederik a fost înaintat căpitan (în rezervă; forţele aeriene). Între 2001 şi 2002, a finalizat pasul de pregătire suplimentară pentru lideri la Colegiul Regal Danez de Apărare, iar în 2002, a fost înaintat maior (armată şi forţele aeriene) şi comandant (marină). În 2002 şi 2003, a servit ca ofiţer de stat major la Comandamentul Apărării din Danemarca iar, în 2003, a devenit lector superior la Institutul de Strategie de la Colegiul Regal Danez de Apărare. În aprilie 2004, a fost înaintat comandant, grad superior în marină, locotenent colonel în armată şi locotenent colonel în forţele aeriene. În 2010, a devenit comandant în marină şi colonel în armată şi în forţele aeriene. Prinţul Moştenitor rămâne activ în apărare.

Prinţul Moştenitor Frederik a participat, în 1986, la o expediţie în Mongolia, iar în 2000, a participat la "Expediţia Sirius 2000", organizată în partea de nord a Groenlandei, o expediţie ce a durat patru luni şi în care au fost parcurşi 2.795 km cu sania trasă de câini.

Alteţa Sa Regală este patronul multor organizaţii, instituţii şi fundaţii naţionale şi este membru de onoare al diferitelor asociaţii şi societăţi, care acoperă o gamă largă de domenii precum afaceri, cultură, sport, durabilitate şi servicii sociale.

Organizarea în 2009, la Copenhaga, a Conferinţei ONU privind schimbările climatice, COP-15, l-a determinat pe prinţul Frederik să pună accent pe provocările globale legate de climă şi mediu, subliniind rolul Danemarcei ca stat lider în transformarea ecologică. În acelaşi an, Prinţul Moştenitor a devenit patronul parteneriatului danez public-privat Climate Consortium Denmark, denumit mai târziu "State of Green". În 2020, a înfiinţat Premiile Internaţionale de Afaceri "ASR Prinţul Moştenitor Frederik" acordate companiilor internaţionale care depun eforturi deosebite pentru promovarea soluţiilor daneze la nivel global.

Pe lângă durabilitate şi inovare, antreprenoriatul, ştiinţa, învăţarea şi tehnologia joacă un rol important în implicarea Prinţului Moştenitor în societatea daneză. Alteţa Sa Regală este, printre altele, patronul organizaţiei "Denmark Bridge", al cărei scop este de a asigura un acces mai bun al companiilor şi antreprenorilor danezi la cunoştinţe, reţele şi capital în SUA. În 2021, în calitatea sa de patron al sărbătoririi la nivel naţional a 200 de ani de la descoperirea electromagnetismului de către Orsted, Prinţul Frederik a contribuit la promovarea educaţiei tehnice şi ştiinţifice la toate nivelurile de vârstă. În plus, a fost patronul ScienceYear22, ceea ce a contribuit la creşterea curiozităţii şi interesului danezilor pentru universul ştiinţei.

Sportiv pasionat încă din copilărie, este un puternic susţinător al mesajului potrivit căruia toată lumea trebuie să rămână activă fizic de-a lungul întregii vieţi. La împlinirea vârstei de 50 de ani, în 2018, Alteţa Sa Regală a avut iniţiativa unui eveniment de alergare în comunitate "Royal Run", care reuneşte, în fiecare an, aproape 80.000 de danezi. A fost un membru activ al Comitetului Olimpic Internaţional (2009-2021), având ca obiectiv inspirarea tinerilor de a avea o viaţă sănătoasă şi activă. A fost implicat în Comisia Sport pentru Toţi a CIO şi în planificarea Jocurilor Olimpice pentru Tineret de la Lausanne, Elveţia, în 2020, arată https://www.kongehuset.dk/.

În calitatea sa de patron al organizaţiilor Crucea Roşie şi Salvaţi Copiii, Prinţul Moştenitor s-a angajat în efortul de a ajuta persoanele vulnerabile şi dezavantajate din Danemarca, precum şi din alte părţi ale lumii. A vizitat tabere de refugiaţi din mai multe zone ale lumii şi a sprijinit familiile defavorizate din Danemarca.

Prinţul Moştenitor este preşedintele Consiliului de Administraţie al Fundaţiei "Prinţul Moştenitor Frederik şi Prinţesa Moştenitoare Mary", care are, printre altele, scopuri umanitare, sociale, culturale, ştiinţifice şi sportive. În fiecare an, acordă burse din Fondul "Crown Prince Frederik", care oferă sprijin financiar pentru un an de studiu la Şcoala "John F. Kennedy" de la Universitatea Harvard din SUA, unde Prinţul Moştenitor a studiat în 1992-1993.

Prinţul Coroanei Frederik s-a căsătorit cu australianca Mary Elizabeth Donaldson (n. 5 febr. 1972), la 14 mai 2004, care a devenit Alteţa Sa Regală Prinţesa Coroanei Mary Elizabeth a Danemarcei. Ceremonia de nuntă a avut loc la Catedrala din Copenhaga, festivităţile fiind organizate la Palatul Fredensborg.

Cuplul princiar are patru copii: prinţul Christian Valdemar Henri Jean (n. 15 oct. 2005), prinţesa Isabella Henrietta Ingrid Margrethe (n. 21 apr. 2007) şi gemenii - prinţul Vincent Frederik Minik Alexander şi prinţesa Josephine Sophia Ivalo Mathilda (n. 8 ian. 2011).

14-01-2024