Primul portret oficial al lui Kim Jong-un a fost expus. Semnificația din spatele picturii

Coreea de Nord a dezvăluit ceea ce se crede a fi primul portret oficial a lui Kim Jong-un. În timp ce portretele predecesorilor lui sunt răspândite în întreaga țară, Kim Jong-un a fost mult timp numit mai degrabă un succesor decât un lider per se.

Rolul său a cunoscut totuși o schimbare treptată în timp, fiind ajutat de un șir de vizite internaționale făcute în 2018.

Portretul a fost expus în timpul vizitei președintelui Cubei. Noua lucrare de artă îl prezintă pe liderul de la Phenian zâmbind, uitându-se spre stânga, în timp ce poartă un costum în stil occidental și cravată.

