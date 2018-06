Primele declarații ale tatălui lui Meghan Markle, după nunta regală. Ce i-a cerut Prințului Harry

Dacă a vrut să arate că e un tată grijuliu, socrul prințului Harry a dat cu bâta-n baltă în primul interviu după nuntă fiicei sale. "Promite-mi că n-o bați", i-ar fi cerut Thomas Markle lui Harry, când au stat de vorbă la telefon.

Tatăl lui Meghan a dezvăluit și că proaspeții însurăței vor să aibă cât mai repede un copil. Cât despre indiscrețiile sale de natură politică, acestea riscă să pună familia regală britanică - neutră din acest punct de vedere - într-o situaţie stânjenitoare.

Americanul Thomas Markle ar fi trebuit să-şi conducă fiica la altar, însă, după o serie de declaraţii contradictorii şi apariţia unor fotografii dubioase, a decis să nu facă deplasarea. Şi-a motivat absenţa prin faptul că ar fi suferit o intervenţie chirurgicală pe cord.

Reporter: - Ce v-a trecut prin cap când aţi aflat că prinţul Charles o va conduce pe Meghan la altar?

Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex: - M-am simţit onorat, nu mă pot gândi la un înlocuitor mai bun. Am fost foarte supărat că n-am fost eu acolo, dar întreaga planetă a privit-o pe fata mea mireasă. Asta m-a făcut fericit. A fost formidabil s-o văd mireasa. Am şi plâns niţel văzând-o cât era de frumoasă. A fost minunată. Am fost mândru de ea.

Cât despre ginere, Thomas Markle e adeptul transparenţei totale.

Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex: - Am avut o conversaţie interesantă la telefon cu Harry. E băiat isteţ. Vederile lui politice sunt un pic... Eu m-am plâns de Donald Trump, iar el mi-a zis să-i dau o şansă lui Trump. Am protestat, dar fiecare cu părerea lui.

Reporter: - Credeţi că e un susţinător al lui Trump?

Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex: - Sper că nu, dar poate că atunci era, iar acum vede lucrurile altfel.

Văzând că discreţia nu e atuu-ul interlocutorului său, jurnalistul Piers Morgan, de la postul ITV, l-a tras de limbă fără pic de sfială.

Reporter: - Despre Brexit ce v-a zis?

Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex: - Vorbeam şi noi aşa relaxat despre cum că ar fi varianta ce merită încercată.

Reporter: - Credeţi că e în favoarea ieşirii Regatului din UE?

Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex: - Cred că era deschis la acest experiment.

Tatăl lui Meghan a dres-o puţin, când şi-a exprimat respectul faţă de bunica prinţului Harry.

Mi-ar fi plăcut nespus s-o cunosc pe regină. O respect de când eram copil. Mi se pare una dintre cele mai grozave femei din lume. Şi mi-ar plăcea s-o cunosc.

Palatul Kensington a refuzat să comenteze declaraţiile lui Thomas Markle.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!