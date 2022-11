Primele declarații ale lui Nancy Pelosi după ce soțul ei a fost atacat cu un ciocan. Cum a fost trezită de politie

Nancy Pelosi a spus că în acea noapte a dormit la Washington. Dimineața devreme a i-a sunat soneria.

„Mă uit, văd că era 5 dimineața, mă gândesc că au greșit apartamentul”, a spus Nancy Pelosi.

Președinta a povestit că soneria a sunat încă o dată, apoi a auzit lovituri puternice în ușă.

„Așa că am fugit la ușă, eram foarte speriată. Am văzut Poliția Capitoliului și mi-au spus: am venit să vorbim cu dvs”, a spus ea.

Gândurile i s-au îndreptat imediat către copii și nepoți.

„Și m-am gândit la copiii mei, la nepoții mei. Nu m-am gândit că ar putea fi vorba despre Paul pentru că, știți, știam că el nu ar putea fi afară, să spunem așa. Au intrat. La acel moment nici măcar nu știam unde se află el”, a mai spus Nancy Pelosi.

Paul Pelosi a fost atacat cu un ciocan în casa sa din San Francisco de un bărbat, la sfârșitul lunii trecute. Atacatorul o căuta, de fapt, pe Nancy Pelosi.

Individul, David DePape pe numele său, a fost pus sub acuzare pentru tentativă de răpire şi agresiune.

Ca urmare a atacului, Paul Pelosi a suferit fracturi la nivelul craniului pentru care a fost operat, dar și răni grace la mâna dreaptă și la palme.

Nancy Pelosi a mărturisit că atacul asupra soțului ei o face să se gândească la viitorul ei în politică.

Sursa: CNN