Primele camioane cu ajutoare au început să intre în Gaza, prin punctul de frontieră Rafah

Un convoi care include 20 de camioane de ajutoare urma să intre sâmbătă în Fâşia Gaza din Egipt, transportând medicamente şi alimente, se arată într-un comunicat al grupării palestiniene Hamas, citat de Reuters.

Convoiul transportă medicamente, consumabile medicale şi o cantitate limitată de alimente (conserve).

Televiziunea de stat egipteană a arătat camioane care au aşteptat de zile întregi să intre în zona de trecere a frontierei din Peninsula Sinai, iar sâmbătă a prezentat imagini cu acestea trecând frontiera în Gaza.

