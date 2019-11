Prima zi a campaniei electorale în Marea Britanie. Johnson l-a comparat pe Corbyn cu Stalin

Articolul de opinie a fost publicat cu ocazia începerii campaniei electorale pentru alegerile anticipate din 12 decembrie.

Boris Johnson l-a acuzat pe Jeremy Corbyn că detestă „atât de visceral profitul, încât va distruge chiar bazele prosperităţii” Marii Britanii.

„Ei pretind că această ură este îndreptată doar spre anumiţi miliardari - şi arată cu degetul cu o plăcere răzbunătoare nemaivăzută de când Stalin i-a persecutat pe culaci”, a mai scris Johnson, făcând referire la ţăranii înstăriţi decimaţi sub regimul stalinist.

În acelaşi articol, Boris Johnson spune că vrea „să încurajeze zecile de mii de companii britanice, fie ele mari sau mici”, în faţa voinţei laburiştilor „de a distruge pe toată lumea sub impozite”.

Programul lui Jeremy Corbyn prevede renaţionalizarea a numeroase companii, o creştere a salariului minim şi reducerea duratei medii săptămânale de lucru la 32 de ore, măsuri ce ar urma să fie finanţate printr-o creştere a impozitelor aplicate celor mai bogaţi britanici.

Laburiştii vor „să frâneze afacerile, să frâneze investiţiile şi, cel mai rău, să frâneze Brexitul”, a mai acuzat Boris Johnson.

Jeremy Corbyn a reacționat pe Twitter: „Absurdităţile pe care le pot emite ultra-bogaţii pentru a evita să plătească impozite puţin mai mari...”.

