Erdogan, despre explozia din Istanbul: „Un atentat ticălos. Autorii vor fi pedepsiți”

După ce guvernatorul Istanbulului, Ali Yerlikaya, anunţase un prim bilanţ de 4 morţi şi 38 de răniţi, preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a precizat într-o intervenţie televizată că cel puţin șase persoane au fost ucise şi 53 rănite în urma acestui „atentat ticălos”, scrie Agerpres.

❗️An explosion in central Istanbul, Turkey The moment of the explosion on Istiklal Street in Istanbul. There are casualties among passers-by. pic.twitter.com/kuhw9VWmVa November 13, 2022



Președintele Turciei, Recep Erdogan, a declarat că, în baza informațiilor inițiale ale guvernatorului Istanbulului, Ali Yerlikaya, explozia de la Istanbul ar putea fi suspectată drept un act de terorism, potrivit agenției Anadolu.

De asemenea, Erdogan a precizat că observațiile inițiale arată că o femeie „a jucat un rol” în explozia de pe Bulevardul Istiklal.

#BREAKING Turkish President Erdogan says based on initial information from governor, Istanbul explosion could be suspected act of terrorism pic.twitter.com/s4f2kEutr4 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 13, 2022



„Autorii acestui atentat vor fi demascaţi. Populaţia noastră să fie sigură că autorii vor fi pedepsiţi”, a adăugat preşedintele turc.

Turkish President Erdogan on blast in Istanbul: - 6 people dead, 53 others injured

- Wishing Allah’s mercy on those who lost their lives

- Türkiye not to bow down to terrorism

- All the perpetrators to be identified pic.twitter.com/r75oGEgfev — TRT World (@trtworld) November 13, 2022



Explozia a survenit la puţin timp după ora locală 16:00 (13:00 GMT), când artera pietonală Istiqlal era destul de aglomerată.

Această arteră comercială situată în apropierea Pieţei Taksim este de obicei frecventată şi de turişti străini.

Posturile turce de televiziune au arătat iniţial o mobilizare de ambulanţe şi a poliţiei la locul exploziei, precum şi imagini cu răniţi. Intre timp, Înaltul consiliu al audiovizualului turc a interzis televiziunilor să mai difuzeze imagini de la faţa locului.

Alte imagini, postate de martori pe reţelele de socializare, arată un mare crater la locul deflagraţiei şi victime căzute la pământ.

Potrivit unui reporter local colaborator al AFP, poliţia a izolat zona exploziei şi există teama că ar putea surveni o a doua deflagraţie.

„Oamenii alergau panicaţi. Era un zgomot enorm. Şi fum negru. Explozia a fost atât de puternică, aproape asurzitoare”, spune un martor.

Artera Itstiqlal a mai fost afectată de explozii, în campania de atentate din 2015-2016 care a vizat mai multe oraşe ale Turciei. Revendicate o parte din ele de gruparea jihadistă Statul Islamic, acele atacuri s-au soldat cu aproape 500 de morţi şi circa 2.000 de răniţi.

Dată publicare: 13-11-2022 17:52