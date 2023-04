Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, păcălit de doi actori ruși, care s-au dat drept Volodimir Zelenski | VIDEO

Bloomberg a relatat, joi, că ceea ce preşedintele Fed a crezut că a fost o convorbire oficială, purtată în ianuarie, a fost de fapt o farsă telefonică din partea a doi ruşi, Vladimir Kuzneţov şi Aleksei Stoliarov (Vovan şi Lexus), susţinători ai lui Vladimir Putin.

Fragmente din conversaţie au fost difuzate la televiziunea rusă de stat, relatează The Guardian, citată de News.ro.

Fed a declarat, însă, că videoclipul difuzat de televiziunea de stat rusă pare să fi fost editat. Fed nu a putut confirma acurateţea dialogului, a relatat Bloomberg.

Pranksters Vovan and Lexus spoke with the head of the US Federal Reserve on behalf of Ukrainian President Zelensky

