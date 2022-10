Premiul Nobel pentru chimie 2022. Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal şi K. Barry Sharpless sunt câștigătorii de anul acesta

Americanul Barry Sharpless, considerat pionier al "chimiei clic" - o nouă formă de combinare a moleculelor - devine astfel unul dintre puţinii oameni de ştiinţă recompensaţi cu al doilea premiu Nobel. Chimistul american a fost laureat al premiului Nobel pentru chimie în 2001, potrivit Agerpres.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4