Prăjitură cu canabis, oferită din greșeală într-un spital. Rămăsese de la o aniversare

Prăjitura a fost oferită personalului Spitalului Warrington din comitatul Cheshire de o persoană care nu era conştientă de prezenţa canabisului în desertul rămas de la aniversarea de 18 ani a nepotul său.

Într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a spitalului Warrington and Halton al NHS Foundation Trust, asistent şef Kimberley Salmon-Jamieson a declarat: ''Un singur membru al personalului a mâncat o bucăţică de prăjitură, însă nu a suferit efecte adverse, nu a îngrijit niciun pacient după aceea şi a ieşit din tură. Observând că prăjitura avea un miros ciudat, personalul superior a notificat poliţia din Cheshire care a îndepărtat şi ulterior a distrus prăjitura''.

''Ofiţerii au primit o înştiinţare la data de 27 mai potrivit căreia o prăjitură despre care se bănuia că ar conţine droguri a fost adusă la Spitalul Warrington de o persoană din public care a oferit-o angajaţilor. În urma investigaţiei, ofiţerii au concluzionat că persoana respectivă nu era conştientă de conţinutul prăjiturii rămase de la aniversarea nepotului'', a declarat un purtător de cuvânr al poliţiei din Cheshire. ''Cazul a fost închis, iar prăjitura a fost distrusă'', a adăugat el.

Nurses at Warrington Hospital took delivery of a cake laced with cannabis - a gift from a relative of a patient. The cake had been left over from their 18 yr old grandson's party.The visitor didn't realise it contained drugs.

One member of staff had a slice but was"unaffected" pic.twitter.com/hy4MMNhyqm