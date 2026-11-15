Potrivit organizatorilor, între 200.000 și 250.000 de persoane au răspuns apelului lansat de mișcarea civică și s-au adunat pe Câmpia Letna, temându-se că reforma propusă de premierul Andrej Babis va submina independența presei publice, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Mobilizarea a fost atât de amplă încât a paralizat transportul public din capitala cehă. Peroanele și garniturile de metrou au devenit neîncăpătoare, iar aglomerația a fost provocată de miile de protestatari sosiți încă de dimineață cu trenuri și autocare din alte orașe ale țării. Oamenii au afișat mesaje tranșante la adresa executivului de dreapta. Printre pancarte s-au regăsit sloganuri precum „Jos mâinile de pe media” și „Libertatea nu este un lucru garantat”, dar și atacuri directe la adresa premierului: „Babis vrea televiziune de stat? Atunci să meargă spre est.”

Motivul central al nemulțumirii îl reprezintă planul guvernului, instalat în luna decembrie, de a schimba modelul de finanțare a radiodifuzorului public. Executivul condus de miliardarul Andrej Babis dorește ca posturile publice de radio și televiziune să fie finanțate direct de la bugetul de stat, eliminând taxele actuale. Un proiect de lege în acest sens a trecut deja de prima lectură în Camera Deputaților și prevede, totodată, reduceri bugetare de peste 15%.

Criticii avertizează că această mutare ar plasa mass-media publică sub controlul direct al guvernului, oferindu-i pârghii pentru a influența atât grilele de programe, cât și deciziile editoriale și de personal. Din fața mulțimii, Mikulas Minar, principalul organizator al protestului, a transmis un mesaj de mobilizare: „Viitorul ţării noastre depinde de oameni ca voi”.

De partea cealaltă, oficialii guvernamentali au respins acuzațiile. Ministrul de externe Petr Macinka i-a acuzat pe liderii mișcării „Un Milion de Momente pentru Democraţie” că au transformat organizarea acestor mitinguri într-un veritabil model de afaceri.