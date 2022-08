Povestea studentului care se luptă să adopte un bebeluș găsit într-un coș de gunoi | GALERIE FOTO

Jimmy Amisial, în vârstă de 27 de ani, era student la Universitatea de Stat din Texas, în 2017, atunci când a mers în Haiti pentru a-și vizita familia cu ocazia Anului Nou.

În acea vacanță, tânărul a găsit un bebeluș de doar patru luni abandonat într-un coș de gunoi.

„Plângea, nu avea haine și umblau furnicile pe el. Nimeni nu voia să atingă copilul deoarece credeau că este blestemat, spuneau că este Revelionul și că diavolul încearcă să vină după noi”, a povestit Amisial pentru FOX 26 Houston.

Bărbatul a povestit că deseori mergea la orfelinate din Haiti pentru a face voluntariat și că nu a ezistat să ia bebelușul din coșul de gunoi și să-l ducă acasă.

Ofițerii din Haiti și un judecător au vizitat casa familiei lui Amisial. Aceștia au întrebat studentul dacă ar vrea să devină tutorele copilului.

„Chiar dacă nu știam cum urmează să am grijă de el, am avut credință și am spus da”, a spus Amisial.

Studentul întâmpină probleme financiare de când și-a asumat această responsabilitate. A întrerupt școala pentru a reuși să-l întrețină pe Emilio, în vârstă de patru ani acum, și pe mama sa care a rămas în Haiti alături de copil.

Amisial spune că procesul de adopție din țara sa este scump, dar nu regretă decizia de a deveni un tată singur.

„Mereu când vorbește cu mine îmi spune: Oh, tati, am nevoie de asta. Am nevoie de o tabletă, cumpără-mi o bicicletă. Are pe cineva la care poate merge și poate cere lucruri, sunt foarte mândru de asta”, a spus Amisial.

Tânărul a început o strângere de fonduri pentru a face față cheltuielilor ce vin odată cu adopția lui Emilio. Acesta vrea să ducă băiatul în Statele Unite cât mai repede posibil. Până în acest moment a strâns peste 60.000 de dolari.

În plus, acesta a menționat că banii care îi vor rămâne după ce procesul de adopție va fi finalizat vor fi cheltuiți pe terminarea facultății și pe viitorul lui Emilio. De asemenea, tânărul ar vrea să ajute și orfanii din Haiti.

× Facebook.com Facebook.com Facebook.com Facebook.com Facebook.com Facebook.com Facebook.com Facebook.com Facebook.com Facebook.com Facebook.com Facebook.com Facebook.com Facebook.com

Sursa: Fox News Etichete: , , Dată publicare: 23-08-2022 11:09