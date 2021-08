Povestea din spatele unei imagini. Ce spune soldatul care a acaparat prima pagină a ziarelor cu o fotografie din Kabul

“Este o imagine care a ajuns să simbolizeze rolul armatei britanice în operațiunea din Afganistan”, notează Sky News.

Caporalul din imagini spune că nu a făcut nimic deosebit, că aceasta este treaba sa și că asta fac toți colegii său.

"Rezumă ceea ce fac băieții, asta fac zilnic – această imagine arată ce face toată lumea, nu doar ce fac eu", a spus soldatul, care a mărturisit că nu știa că este fotografiat în acel moment.

Caporalul a povestit că micuțul a fost trecut peste gard, înainte ca mama să îț poată urma.

“Mai întâi a venit copilul și apoi a venit mama, cu căruciorul, dar ea a fost pe cont propriu", a punctat soldatul, mirat de căruciorul adus de mama copilului.

British soldier says image of him with child in Kabul 'sums up what the guys are doing'https://t.co/ROaTrfuDRC