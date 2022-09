Povestea amuzantă când Regina Elisabeta le-a făcut o farsă unor turiști americani care nu au recunoscut-o | Video

Și nimic nu exemplifică simțul ei al umorului mai mult decât farsa Majestății Sale la adresa unor turiști americani.

Fostul ofițer de protecție regală Richard Griffin a devenit viral după ce și-a amintit despre evenimentele petrecute cu Regina.

Griffin și-a amintit de prima dată când a mers la o plimbare cu fostul monarh pe terenul Castelului Balmoral. În mod destul de neobișnuit, cei doi s-au întâlnit cu câțiva drumeți americani, care în mod clar nu o recunoscuseră pe Regină.

Griffin și-a amintit: „A fost clar din momentul în care ne-am oprit prima dată că nu au recunoscut-o pe Regină – ceea ce este în regulă – și domnul american îi spunea Reginei de unde veneau, unde urmau să meargă și unde au fost în Marea Britanie”.

La un moment dat unul dintre ei a întrebat-o pe Regină: „Și unde locuiești?” Și ea a spus: „Ei bine, locuiesc în Londra, dar am o casă de vacanță chiar pe cealaltă parte a dealurilor”.

Unul dintre turiști a ales să deschidă un dialog mai lung și a întrebat-o pe Regină cât de des a vizitat Balmoral.

Majestatea Sa a spus că merge prin acele locuri de mai bine de 80 de ani, de când era mică.

Griffin a continuat: „Turistul a continuat și a spus ei bine, dacă vii aici de 80 de ani, trebuie să o fi întâlnit pe regină”.

Regina a răspuns foarte repede: „Ei bine, eu nu, dar Dicky aici de fașă se întâlnește cu ea în mod regulat”.

Griffin a explicat că „știa că ar putea să o tachineze pe Regină”, deoarece lucra cu Majestatea Sa de mult timp, și a răspuns: „Oh, poate fi foarte morocănoasă uneori, dar are un simț al umorului minunat".

