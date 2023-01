Pontul care a dus la arestarea liderului mafiot Matteo Messina Denaro. Numele fals pe care îl fososea "Nașul" Cosa Nostra

Considerat ultimul „Naș” al mafiei siciliene, Matteo Messina Denaro, în vârstă de 60 de ani, a fost capturat recent de Poliția italiană. Temutul mafiot era unul dintre cei mai căutați criminali din lume.

A fost prins în urma unui pont, pe care anchetatorii l-au primit, cum că Messina Denaro frecventa des o clinică medicală din Palermo. Acolo, mafiotul primea tratament medical pentru o tumoare mai bine de un an. Astfel, el a fost prins la ieșirea din unitatea medicală privată La Maddalena de la periferia orașului sicilian, unde oamenii legii au stat de pază de când autoritățile au aflat prima dată despre locul unde se afla în urmă cu trei zile.

În momentul reținerii, Messina Denaro purta haine de lux și un ceas de 38.000 de euro, potrivit The Guardian. Mafiotul, care a fost considerat cândva un candidat la funcția de șef al șefilor mafiei siciliene după moartea lui Bernardo Provenzano în 2016 și a lui Salvatore Riina în 2017, primea periodic tratament în această instituție de aproximativ un an sub numele fals de Andrea Bonafede.

Ar fi încercat să fugă

"Sănătatea este unul dintre acele lucruri care, mai devreme sau mai târziu, îi obligă pe cei care vor să se ascundă să se expună. În ultima perioadă, ne-am concentrat investigațiile asupra stării sale de sănătate. Știam că este bolnav. În ultimele zile, am înțeles că, în această zi, un bărbat care corespundea cu portretele-robot pe care le aveam ale șefului se ducea la această clinică", a declarat generalul Pasquale Angelosanto, de la poliția militară de carabinieri, într-o conferință de presă la Palermo.

Anchetatorii au povestit că, în jurul orei 8.30, Denaro, purtând o șapcă albă de lână, ochelari de soare și o haină maro din piele de oaie, a mers la clinică cu o foaie de hârtie în mână care conținea rezultatul negativ al unui test Covid, o cerință obligatorie pentru cei ca el care trebuie să urmeze o terapie și o serie de analize de sânge.

Când Poliția a pătruns în clădire pentru a-l aresta, Denaro ar fi încercat să fugă, dar, realizând că este înconjurat, nu a opus rezistență. Poliția blocase deja toate căile de evacuare din clinică și drumurile.

Odată încătușat, polițiștii din forțele speciale l-au întrebat pe bărbat: "Cum vă numiți?"; "Eu sunt Matteo Messina Denaro", ar fi răspuns „Nașul”.

Unii dintre cei care au asistat la arestare și au înțeles că bărbatul dus în cătușe era celebrul patron sicilian i-au aplaudat pe polițiștii care l-au arestat.

Condamnat pentru zeci de crime

Poreclit „Diabolik” sau „U Siccu” (slăbănogul - n.trad.), Denaro s-a născut la Castelvetrano, în Sicilia, în 1962. Tatăl său a fost un puternic șef al Cosa Nostra, iar Denaro a prosperat în afacerile familiei, construind un imperiu ilicit de mai multe miliarde de euro în sectoarele de eliminare a deșeurilor, energie eoliană și comerț cu amănuntul.

Potrivit informatorilor mafioți și procurorilor, el deține cheia unora dintre cele mai odioase crime comise de mafia siciliană, inclusiv atacurile cu bombă care i-au ucis pe magistrații antimafia Giovanni Falcone și Paolo Borsellino. În 2002, a fost condamnat în absență la închisoare pe viață pentru că a ucis sau a ordonat personal uciderea a zeci de persoane.

Se crede că Denaro s-a ascuns în zona de vest a orașului Trapani și a venit în capitala siciliană doar pentru tratament medical.

Anchetatorii au declarat că monitorizau de luni de zile pacienții din Sicilia care sufereau de aceeași boală ca Denaro și aveau aceeași vârstă cu el.

