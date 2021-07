Poliţişti albi, condamnaţi pentru că au snopit în bătaie un coleg afro-american aflat într-o misiune sub acoperire

Un judecător federal l-a condamnat marţi la peste patru ani de închisoare pe Randy Hays (34 de ani), care a pledat 'vinovat' pentru 'utilizare excesivă a forţei', conform documentelor judiciare.

Fosta sa iubită, Bailey Colletta - care a încercat să-l acopere - a fost condamnată joi la trei ani de închisoare cu suspendare pentru mărturie falsă, potrivit jurnaliştilor de la cotidianul local Saint Louis Dispatch.

His sentencing had been delayed because he'd taken a deal to testify against fellow officers accused in the attack. https://t.co/KXUIBzeYoy