Politician maghiar costumat în găină. Ce mesaj a vrut să transmită Opoziției

Pentru partidele de opoziţie din Ungaria este tot mai dificil să se facă auzite în presa de stat maghiară, controlată cu atenţie de guvernul de la Budapesta.

Aşa că unele formațiuni - şi mari, şi mici - au ales metode mai puţin obișnuite pentru a se face remarcate în ochii alegătorilor.

Un bărbat costumat în găină este fostul purtător de cuvânt al partidului Câinele cu Două Cozi din Ungaria. Pe lista de priorităţi a formaţiunii - una satirică - se afla interzicerea concursului Eurovision şi sieste obligatorii după masă. Invitat la o dezbatere la postul naţional de televiziune pe când încă era purtător de cuvânt, oficialul a avut un discurs cel puţin ciudat.

Jozsef Tichy-Racs: "Îmi puneau întrebări care aveau un singur răspuns rezonabil şi care era "cluck-cluck", cum spun englezii. Cotcodac, cotcodac."

De ce s-ar costuma unul dintre membrii unui partid într-o găină? Motivul este simplu. Partidele de opoziţie sunt nevoite să fie inventive ca să ajungă în atenţia alegătorilor - pentru că presa de stat le ignoră complet.

Gyorgy Szilagyi, lawmaker, and spokesman for the right-wing Jobbik party: "Legat de campania electorală pentru Parlamentul European, televiziunea de stat promovează în fiecare zi doar propagandă Fidesz. Partidele de opoziţie, inclusiv Jobbik, care este cel mai puternic dintre ele, au primit câte cinci minute pentru a prezenta programul candidaţilor la europarlamentare."

Reprezentantul partidului Momentum, de exemplu, a găsit o metodă inedită ca să atragă atenţia asupra unor subiecte care, în mod obişnuit, nu erau făcute publice la posturile fidele lui Orban. Invitat în studio, bărbatul a pus în scenă un jurnal de ştiri.

Balazs Nemes, spokesman of the liberal Momentum party: "A relatat un aşa-numit "jurnal de ştiri real". L-am numit aşa pentru că postul de televiziune M1, de stat, foarte rar îi informează pe oameni despre ştiri reale. Aşa, de exemplu, a putut fi auzită povestea interesantă despre cum s-a îmbogăţit Istvan Tiborcz (ginerele lui Viktor Orban, nr.)."

Opoziţia maghiară întâmpină dificultăţi în a se face auzită, mai ales în condiţiile în care guvernul de la Budapesta monitorizează presa foarte atent. Aproape cinci sute de site-uri, publicaţii şi posturi de televiziune s-au reunit într-o fundaţie care este controlată de guvern.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!