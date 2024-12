Poliţia din New York îl caută intens pe cel care l-a ucis în plină stradă pe Brian Thompson. Ce scria pe cartușele gloanțelor

Bărbatul a fost împușcat într-un atac aparent premeditat, comis în faţa unui hotel de lux din centrul Manhattanului. Bărbatul a reuşit să fugă şi ultima dată a fost văzut în Central Park, relatează Reuters şi ABC News.

Brian Thompson, directorul general al unităţii de asigurări a grupului UnitedHealth, în vârstă de 50 de ani, a fost împuşcat din spate, miercuri dimineaţă, în ceea ce poliţia a descris ca fiind un atac ţintit comis de un atacator mascat, care a stat la pândă. Incidentul a avut loc chiar înainte de conferinţa anuală a investitorilor companiei, la hotelul Hilton, pe Sixth Avenue.

Anchetatorii nu l-au identificat încă pe suspect şi încă nu ştiu care este motivaţia atacului, a declarat Departamentul de Poliţie al oraşului New York (NYPD) într-o conferinţă de presă susţinită miercuri. „Acesta nu pare a fi un act de violenţă la întâmplare”, a declarat reporterilor Jessica Tisch, comisar al poliţiei din New York. „Toate indiciile arată că acesta a fost un atac premeditat, plănuit dinainte, ţintit”, a adăugat ea.

Înregistrările camerelor de securitate îl arată pe atacator în spatele lui Thompson, ridicându-şi pistolul şi împuşcându-l din spate. Poliţia a declarat că atacatorul ajunsese în faţa hotelului cu câteva minute înaintea lui Thompson şi a aşteptat ca acesta să treacă pe lângă el înainte să tragă.

Suspectul, care purta un hanorac cu glugă şi o cagulă, având în spate un rucsac gri, a fugit pe jos înainte de a urca pe o bicicletă electrică şi dispărând în Central Park. Potrivit ABC News, poliţia încearcă să afle dacă bicicleta electrică fusese lăsată chiar de el în apropierea locului incidentului, pentru a putea fugi.

Poliţia a publicat o serie de fotografii ale suspectului cu imaginile surprinse de camerele video din zonă, inclusiv una în care are arma ridicată şi îndreptată spre Thompson şi o alta cu suspectul fugind pe bicicletă. Alte fotografii i-au surprins ochii, sprâncenele şi nasul în timp ce stătea într-o cafenea.

Detectivii cred însă că atacatorul nu este un criminal profesionist, au declarat surse din poliţie pentru ABC News.

Cartuşele de gloanţe găsite la faţa locului aveau scrise pe ele cuvintele „deny”, „defend” şi „depose” („neagă”, „apără”, „doboară”), au declarat surse din poliţie.

Poliţia solicită publicului orice ajutor în identificarea bărbatului şi oferă recompensă de până la 10.000 de dolari.

Crima a avut loc în dimineaţa aprinderii anuale a bradului de Crăciun în oraş, la Rockefeller Center, aflat la câteva străzi distanţă, un eveniment televizat care atrage mulţimi masive. Evenimentul s-a desfăşurat conform planului, în condiţii de securitate ridicată.

UnitedHealth este cel mai mare asigurător de sănătate din SUA, oferind beneficii pentru zeci de milioane de americani, care plătesc mai mult pentru asistenţa medicală decât oamenii din orice altă ţară. Thompson era CEO al UnitedHealthcare, o unitate a UnitedHealth Group, din aprilie 2021.

