Piesa României de la Eurovision 2023, desființată de norvegieni. „Îngrozitor! Unde îi găsesc pe oamenii aceștia?”

Celebrități și membri ai publicului au dat note și au comentat melodiile de la Eurovision 2023. Piesa “D.G.T. (Off and On)”, a lui Theodor Andrei, a primit doar note de 1 și 2, terminând pe ultimul loc, conform voturilor din cadrul emisiunii de la NRK.

Celebritățile din juriu au fost Ingeborg Heldal (Jurnalistă), Kevin Vågenes (Comediant), Henrik Aasheim (Lider al partidului Conservator) and Linn Skåber (Comediant și scriitor). Alături de aceștia au fost și patru membri ai publicului, care au participat la edițiile anterioare, potrivit Eurovoix.

Conform votului juriului, câștigătoare la concursul de la „Adresse Liverpool”, reprezentanta Franței, La Zarra, a ieșit câștigătoare, cu 12 puncte, maximum, de la toți jurații. Pe locul al doilea a ieșit Finlanda, cu 88 de puncte, urmată de Suedia și Belgia, cu câte 82 de puncte fiecare.

Piesa României a fost considerată cea mai slabă, terminând pe locul 36, ultimul și a fost aspru criticată.

Theodor Andrei va concura joi, în a doua semifinală a concursului Eurovision.

Reacțiile juriului la piesa României de la Euroision 2023:

► „Un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără o lanternă. Nici nu știi unde să te uiți“.

► „Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut de privit! Doare!“.

► „Un show de striptease cu un tip îmbrăcat în Beetlejuice. Apoi mai sunt... cele două doamne care arată a dansatoare de striptease. Cei doi băieți care nu au fost niciodată la dans. Doar merg pe scenă. Total fără sens.”

► „România e țara în care #metoo s-a dus să moară. Nu putem premia asta. Îi dau un punct“.

► „Unde îi găsesc pe oamenii aceștia? Nici măcar nu pot dansa în sincron. Absolut îngrozitor. 1 punct.”

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 10-05-2023 21:41