Peste 80 de persoane au murit în urma unei busculade la o adunare religioasă hindusă în India. VIDEO

Oamenii se adunaseră pentru a-l sărbători pe zeul hindus Shiva în oraşul Hathras, la 140 de kilometri sud-est de New Delhi.

Ministrul-şef al statului, Yogi Adityanath, a ordonat o anchetă asupra incidentului, relatează Reuters.

Shocked and saddened to hear of the unfolding tragedy at a satsang in Hathras. 122 devotees dead, many more seriously injured. My sincere condolences. Terrible news. pic.twitter.com/TX2R6IWvJ0