Peste 13.000 de locuitori ai unui complex rezidenţial din Beijing, tranferaţi cu forţa în carantină, din cauza Covid-19

Potrivit imaginilor şi a unei notificări oficiale distribuite pe scară largă pe reţelele de socializare, aceştia au fost transportaţi, deşi testaţi negativ, peste noapte, la hoteluri de izolare şi ameninţaţi cu represalii dacă s-au opus.

"Experţii au decis că toţi rezidenţii din Nanxinyuan vor fi puşi în carantină de la miezul nopţii pe 21 mai, timp de şapte zile”, se arată într-un anunţ al autorităţilor sanitare din districtul Chaoyang.

"Vă rugăm să cooperaţi sau vă veţi confrunta cu consecinţe legale”, s-a mai spus în comunicat.

Fotografiile de pe reţelele de socializare au arătat sute de oameni stând la coadă cu bagajele în întuneric pentru a se urca în autocare în afara reşedinţei.

Residents of Nanxinyuan compound in SE Beijing were told to pack essential belongings and cooperate, otherwise they would "bear all the corresponding legal consequences". Weibo photos show residents queueing with luggage to board coaches, w/ one describing it as a "wartime scene" pic.twitter.com/KIo5E1KLXR