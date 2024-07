Peste 120 de persoane au murit în busculada care s-a produs la un eveniment religios din India. Ce s-a întâmplat

În același timp, poliţia a precizat că numărul persoanelor prezente a fost mai mult decât triplu faţă de capacitatea permisă, relatează Reuters.

Busculada, care s-a produs marţi, a avut loc în satul Phulrai Mughal Garhi din districtul Hathras al statului Uttar Pradesh, la aproximativ 200 km sud-est de New Delhi, unde se adunaseră aproximativ 250.000 de persoane, în ciuda faptului că avizul fusese acordat pentru doar 80.000 de persoane.

Cel puţin 121 de persoane au fost ucise şi 31 au fost rănite, potrivit autorităţilor statului, printre morţi numărându-se 112 femei şi şapte copii. La spitalul districtual din Hathras, unde au fost duse mai multe victime, medicii au declarat pentru Reuters că majoritatea deceselor s-au produs din cauza sufocării.

Shocked and saddened to hear of the unfolding tragedy at a satsang in Hathras. 122 devotees dead, many more seriously injured. My sincere condolences. Terrible news. pic.twitter.com/TX2R6IWvJ0