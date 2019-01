Patinatoare sud-coreene îşi acuză foştii antrenori că le-au bătut şi le-au abuzat sexual

Getty

Sportive sud-coreene cu performanţe la patinaj viteză şi-au acuzat foştii antrenori, în ultima perioadă, că le-au bătut şi chiar le-au abuzat sexual, relatează cnn.com.

Una dintre sportive, citată de CNN sub protecţia anonimatului, folosindu-se doar iniţiala “A”, a declarat că abuzurile au început când avea doar 11 ani. Acum, sportive are 18 ani. “Eram chemată în camera antrenoarei, iar acolo ea mă lovea cu o protecţie pentru lama patinelor de 10 până la 20 de ori. Am suferit ruptură musculară, vânătăi severe şi răni. Fratele meu mai mare a fost bătut cu o crosă de golf”, a afirmat ea.

Patinatoarea a vrut de mai multe ori să renunţe la sport, dar a fost convinsă să revină, spunându-i-se că are un potenţial foarte mare. Mama ei s-a plâns la autorităţile locale de felul în care era tratată fiica sa şi a încercat să mobilizeze alţi părinţi, însă fără succes. “Este o clică mică şi puternică.Dacă îmi critic antrenorul, cariera mea de parinatoare e terminate. Dacă îmi acuz antrenorul, nu voi fi acceptată la universitate sau într-o echipă. Aşa funcţionează”.

Sportiva povesteşte că atunci când avea 15 ani a început să fie hărţuită sexual. Un antrenor a început să o sărute pe obraz aproape de buze, îmbrăţişând-o în mod repetat, iar apoi, timp de doi ani, i-a transmis mesaje de dragoste. “Mă simţeam murdară, eram tânără atunci. Dacă aş fi ştiut cât de greşit şi de grav era ce se întâmpla, i-aş fi spus mamei mele în loc să ţin totul în mine”.

“A” a precizat că a găsit puterea de a vorbi despre ceea ce i s-a întâmplat datorită curajului multiplei campioane olimpice şi mondiale la patinaj viteză, Shim Suk-hee, care a dezvăluit că a fost abuzată sexual.

Shim, acum în vârstă de 21 de ani, a spus că a fost violată în mod repetat fostul său antrenor, Cho Jae-beom, de la vârsta de 17 ani. Cho a fost găsit vinovat de anul trecut de agresarea lui Shim şi a altor trei patinatoare şi a fost condamnat la zece luni de închisoare. El neagă însă noile acuzaţii de viol.

Acuzaţiile de violenţă şi de abuz sexual au ajuns chiar şi în atenţia preşedintelui sud-coreean Moon Jae-in. ”Recentele mărturii despre violenţă şi abuzuri sexuale în sport reprezintă ruşinea noastră care a fost ascunsă sub glorioasa aparenţă a Coreei ca o putere în sport”, a spus preşedintele Moon la o reuniune, în aceasTă săptămână.

Yeo Jun-hyung, fost patinator şi antrenor, a format un grup de susţinere pentru tinerele patinatoare, deoarece acuzaţiile lor au fost ignorate de-a lungul timpului de oficiali şi de asociaţiile sportive. Yeo spune că sora sa a fost abuzată fizic alături de alte sportive, în urmă cu 14 ani. Cei doi antrenori care au comis abuzurile şi-au cerut iertare şi nu au suferit nicio consecinţă din punct de vedere legal. Unul chiar lucrează în continuare.

Yeo spune că multe patinatoare care l-au contactat pentru a-i cere ajutorul se tem să facă acuzaţii în public, deoarece vor să îşi continue cariera în patinaj. „Le este teamă de răzbunare”, a afirmat el, adăugând că dezvăluirile recente sunt probabil doar vârful aisbergului.

Familia lui Shim Suk-hee a vrut să dezvăluie abuzurile suferite de sportivă înainte de Jocurile Olimpice de la Pyeongchang. Shim a părăsit pentru scurt timp lotul de patinaj viteză, însă apoi a revenit. Potrivit avocatului Sohn Hye-won, un oficial al Federaţiei Sud-coreene de Patinaj a făcut presiuni asupra familiei sportivei pentru a nu spune nimic. Sohn a prezentat o înregistrare audio cu oficialul respective afirmând că a împiedicat familia lui Shim să susţină o conferinţă de presă. Oficialul a demisionat între timp din federaţie şi este anchetat de Ministerul Culturii, Sportului şi Turismului.

Lee Kee-heung, care conduce Comitetul Olimpic şi Sportiv Sud-coreean, le-a cerut iertare în această săptămână sportivilor, publicului şi firmelor care au susţinut sportul şi a precizat că practica antrenorilor care au control total asupra viitorului sportivilor şi care abuzează de această putere va fi eliminată.

Dezvăluirile sportivelor vin în contextul în care femeile sud-coreene cer o schimbare a culturii conservatoare din Coreea de Sud. Pe de altă parte, anul trecut, zeci de mii de femei au ieşit în stradă pentru a protesta, după ce au apărut filmări cu camere ascunse în toalete sau în camere de probă, iar unele femei chiar au fost filmate dezbrăcate în propriile lor locuinţe, fără să ştie.

Toate aceste acţiuni fac să crească presiunea asupra autorităţilor din sport ca să acţioneze în privinţa acuzaţiilor de abuz. Preşedintele, înalţi oficiali şi comitetul olimpic promit schimbări. A fost deschisă o anchetă, iar guvernul a precizat că pedepsele pentru antrenorii găsiţi vinovaţi de abuzuri vor fi mari şi că se vor dicta interdicţii pe viaţă.

