Pasagerii unui tren, luaţi ostatici în Elveţia de un iranian înarmat cu un topor și un cuțit. Individul a fost ucis. VIDEO

Autorul luării de ostatici este un ”solicitant de azil” iranian în vârstă de 32 de ani, înarmat cu un topor şi un cuţit, care vorbea farsi şi engleză, a anunţat într-o conferinţă de presă, un purtător de cuvânt al poliţiei cantonale din Vaud, Jean-Christophe Sauterel.

”În acest stadiu al anchetei, motivaţiile autorului nu sunt cunoscute”, anunţă autorităţile.

Terror in Switzerland where an Iranian asylum seeker armed with a knife and ax kidnaps 15 people on a train but fortunately is eliminated thanks to a raid by Swiss special forces. pic.twitter.com/HQaAmf17Lb