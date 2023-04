Părea o fotografie obișnuită, însă un detaliu straniu a atras atenția unui cuplu. „Ce este asta?”

Imaginea bizară arată un muncitor la bordul unui excavator în Victoria, Australia. Poza a fost distribuită pe Facebook de către șefii bărbatului, dar soția acestuia a observat un detaliu straniu. Atunci când este mărită, în fotografie pare să fi fost surprinsă o siluetă mică, iar unii s-au întrebat dacă nu cumva ar putea fi chiar fantoma unui băiețel, scrie Daily Star.

Facebook

„Fotografia a fost făcută de șeful soțului meu doar pentru a fi postată pe pagina de Facebook a companiei. Când am văzut prima dată fotografia, m-am gândit: 'Ce este asta?' ... [Am] mărit-o și am zis: 'Pare a fi un copil mic'”, a declarat femeia pentru un post de televiziune.

Ulterior, ea i-a arătat fotografia soțului ei, care apare în ea, înainte de a cere păreri pe Facebook.

„WTF. Chiar m-a dat pe spate”, a continuat ea. „Am trimis-o apoi celorlalți copii ai mei și au spus imediat: 'Al cui copil este?'.”

Sute de oameni au comentat imediat după ce au vazut fotografia pe Facebook.

„Nu, nu, nu, nu. Văd doi copii mici, wow!”, a spus un utilizator.

Anterior, o creatură de tip Bigfoot a fost văzută în aceeași pădure. Investigatorul Lee Brickley a descoperit o urmă înfricoșătoare de 41 cm care „dovedește” că fiara există.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , Dată publicare: 11-04-2023 09:18