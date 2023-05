Panică la bord: Momentul în care ușa unui avion se deschide înainte de aterizare. 12 pasageri au fost răniți | VIDEO

Ușa avionului s-a deschis în timp ce avionul ateriza. La bordul aeronavei s-a instalat panica.

Un oficial al companiei aeriene a declarat că un bărbat în vârstă de 30 de ani care stătea pe un loc aflat la ieșirea de urgență ar fi deschis ușa când aeronava se afla la aproximativ 213 metri deasupra solului. Aeronava mai avea aproximativ două-trei minute până la aterizare.

Asiana Airlines A321 lands safely at Daegu Airport in South Korea after the emergency exit door was opened by a passenger on approach. 9 people taken to hospital with breathing difficulties. pic.twitter.com/Jzed4PMDvc