Panică în SUA din cauza unei crize de combustibil. Oamenii iau benzină în pungi și bidoane

"Nu umpleţi pungile de plastic cu benzină. Utilizaţi numai recipiente autorizate pentru combustibili", se arată într-un mesaj publicat pe contul de Twitter al U.S. Consumer Product Safety Commission.

Criza de combustibili s-a agravat miercuri în zona de sud-est a SUA în condiţiile în care benzinăriile din unele oraşe au rămas fără benzină. Această criză de aprovizionare, agravată de achiziţiile de panică, a provocat cozi lungi şi preţuri mari la pompă înaintea vacanţei de Memorial Day, la finele acestei luni, care în mod tradiţional marchează debutul sezonului estival când utilizarea automobilelor atinge un nivel de vârf, transmite Agerpres care citează Reuters.

